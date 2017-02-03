Леди Гага – новое лицо Tiffany & Co.

Легендарный ювелирный дом пригласил поп-звезду представлять новую женскую коллекцию.

1 / 7 Бэкстейдж съемки новой кампании Tiffany & Co.













Записав в прошлом году один из самых популярных и стильных музыкальных альбомов, Леди Гага вновь оказалась на пике популярности. Свое внимание к ней устремили и маркетологи ювелирного дома Tiffany & Co.. Грейс Коддингтон, которая теперь отвечает в компании за продвижение и стиль рекламных кампаний, пригласила певицу стать лицом новой женской коллекции. По словам стилиста, образ Леди Гаги идеально воплощает креативный дух Нью-Йорка. В скором времени кампанию можно будет увидеть полностью.