Леди Гага – первая женщина-амбассадор марки Rolex

Американская поп-дива названа лицом линейки часов Tudor швейцарского часового дома Rolex.

На днях швейцарская компания Rolex объявила имя своего нового амбассадора. В течение ближайшего года линейку часов Tudor будет представлять Леди Гага. Американская поп-дива уже опубликовала в своем «Инстаграме» первый снимок новой рекламной кампании и радостное сообщение о том, что она является первой женщиной в истории, которой выпала честь представлять дом Rolex.