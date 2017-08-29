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Артем Кузелев

Леди Гага – первая женщина-амбассадор марки Rolex

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  • 29 Августа 201712:19
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa)

Американская поп-дива названа лицом линейки часов Tudor швейцарского часового дома Rolex.

На днях швейцарская компания Rolex объявила имя своего нового амбассадора. В течение ближайшего года линейку часов Tudor будет представлять Леди Гага. Американская поп-дива уже опубликовала в своем «Инстаграме» первый снимок новой рекламной кампании и радостное сообщение о том, что она является первой женщиной в истории, которой выпала честь представлять дом Rolex.

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