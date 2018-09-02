Леди Гага показала первую сумку Эди Слимана для Celine

В сети появились фотографии певицы с дебютной моделью нового креативного директора парижского дома моды.

В сети появились фотографии Леди Гаги, на которых она запечатлена с минималистичной черной сумкой. Хэштеги говорят о том, что аксессуар является дебютной моделью, созданной Эди Слиманом для парижского дома Celine. Чуть позже стилист артистки сообщил, что сумка войдет в весенне-летнюю коллекцию будущего года, которую Слиман представит в сентябре на Неделе моды в Париже.