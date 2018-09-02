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Артем Кузелев

Леди Гага показала первую сумку Эди Слимана для Celine

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  • 02 Сентября 201817:05
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa), Celine, Hedi Slimane (Эди Слиман)

В сети появились фотографии певицы с дебютной моделью нового креативного директора парижского дома моды.

В сети появились фотографии Леди Гаги, на которых она запечатлена с минималистичной черной сумкой. Хэштеги говорят о том, что аксессуар является дебютной моделью, созданной Эди Слиманом для парижского дома Celine. Чуть позже стилист артистки сообщил, что сумка войдет в весенне-летнюю коллекцию будущего года, которую Слиман представит в сентябре на Неделе моды в Париже.

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