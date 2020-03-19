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Артем Кузелев

Леди Гага стала главной героиней нового номера Paper Magazine

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  • 19 Марта 202016:17
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa)

В преддверии выхода нового альбома Chromatica певица дала большое интервью изданию и стала главной героиней фотосессии.

За создание образов Леди Гаги и самой съемки отвечал Фредерик Хейман, которые работал в паре с давним другом певицы, дизайнером и стилистом Николой Формичетти. В фотосессии Леди Гага предстает в образе бионического робота – будто бы начиная новую жизнь и являясь примером того, как мы будем выглядеть в будущем. Под обложкой большой материал о звезде и ее карьере в шоу-бизнесе. Естественно, Леди Гага раскрывает в беседе с журналистом подробности о новом альбоме. О самой же съемке – довольно откровенной! – она сказала: «Я согласна быть обнаженной вместе со всеми в этой комнате... мы делаем искусство, это не порнография».

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