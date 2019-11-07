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Артем Кузелев

Леди Гага сыграет убийцу Маурицио Гуччи

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  • 07 Ноября 201901:05
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa), Gucci

Артистка подтвердила свое участие в новом фильме Ридли Скотта о модной династии Гуччи.

Леди Гага присоединилась к касту нового поректа Ридли Скотта о семье Гуччи. Артистка сыграет в фильме главную роль – Патрицию Реджиани, которая была осуждена за заказ убийства Маурицио Гуччи, внука основателя компании, в 1995 году. Патриция не признала своей вины, но была осуждена на 29 лет и вышла на свободу в 2014 году. В основе сценария картины книга писательницы Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

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