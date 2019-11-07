Леди Гага сыграет убийцу Маурицио Гуччи

Артистка подтвердила свое участие в новом фильме Ридли Скотта о модной династии Гуччи.

Леди Гага присоединилась к касту нового поректа Ридли Скотта о семье Гуччи. Артистка сыграет в фильме главную роль – Патрицию Реджиани, которая была осуждена за заказ убийства Маурицио Гуччи, внука основателя компании, в 1995 году. Патриция не признала своей вины, но была осуждена на 29 лет и вышла на свободу в 2014 году. В основе сценария картины книга писательницы Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».