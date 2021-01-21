Леди Гага выбрала кутюрный наряд от Schiaparelli для выступления на инаугурации Джо Байдена

Вчера Леди Гага вышла на ступени Капитолия, чтобы исполнить Национальный гимн США во время присяги нового президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Для церемонии инаугурации певица выбрала наряд от Schiaparelli Couture, состоящий из темно-синего облегающего жакета из кашемира и объемной юбки из красного шелка. Завершили образ черные кожаные перчатки, массивная золотая брошь в виде голубя мира с оливковой ветвью в клюве и броские украшения.

За создание наряда отвечал креативный директор модного дома Дэниэл Роузберри. В пресс-релизе дизайнер рассказал, что для него, американца, живущего в Париже, этот ансамбль – любовное письмо стране, по которой он сильно скучает, и исполнительнице, чьим артистизмом он давно восхищается. «Дом Schiaparelli имеет честь обладать возможностью одеть культовую Леди Гагу в этот исторический день инаугурации. Да благословит Бог Леди Гагу и да благословит Бог Америку», – подчеркнул Роузберри.

Таким образом вчера Леди Гага присоединилась к плеяде легендарных артисток, исполнявших в разное время «Звездное знамя»: оперная певица Мариан Андерсон на инаугурации Джона Ф. Кеннеди, джазовая певица Этель Эннис на инаугурации Ричарда Никсона, оперная певица Мэрилин Хорн и исполнительница Сантита Джексон на двух инаугурациях Билла Клинтона в 1993 и 1997 годах, Бейонсе на инаугурации Барака Обамы, занявшая второе место в шоу America's Got Talent Джеки Иванко на инаугурации Дональда Трампа.

На репетицию выступления Леди Гага пришла в белом кейпе от Givenchy из двойного кашемира, созданном креативным директором дома Мэтью Уильямсом. Пальто звезда дополнила ботинками Giuseppe Zanotti на платформе. Поддерживал певицу на репетиции ее бойфренд Майкл Полански.