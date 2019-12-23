Ежегодная международная премия Lady Universe-2019 традиционно наградил звездных Леди и Джентельменов премией по разным номинациям. Премия создана Фондом материнства и детства "Московия".

Оксана Федорова-Леди года,

Анита Цой-Леди Милосердие-Леди Благотворительность и Леди Музыка,

Братья Сафроновы-Джентльмены России,

Станислав Садальский -Джентльмен театра и кино и Джентльмен благодушие,

журналист Дмитрий Кончаловский -Джентльмен Благотворительность и Джентльмен,

модельер Наз Маер – Джентльмен Стиль и Джентльмен Арт ,

оперный певец Дмитрий Галихин – Джентльмен Искусство ,

эстрадная певица МИРА – Lady Universe -2019 ,

актриса театра и кино Ольга Спиркина – Леди Благородство и Леди Меценат,

Алексей Войтюк – Джентльмен Доброта ,

Кристина Колганова – Мама Года.

Леди России-2019 (40+) стала жительница города Мурманска Наталья Игнатенко.

Леди России-2019 стала Оксана Романенко жительница города Москвы.

Леди Москвы(23+) стала Ксения Стукалова

Юная Леди России – Анастасия Годунова

Маленькая Леди России-2019 - Коржова Александра,10 лет,Москва

Маленькая Мисс Московия-2019 - Кругова Софья,9 лет

Little Lady Universe - 2019 - Nadirova Alice

Миссис Московия-2019 стала Анна Шамина



