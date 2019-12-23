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Armin

Леди России 2019

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  • 23 Декабря 201901:12

Ежегодная международная премия Lady Universe-2019 традиционно наградил звездных Леди и Джентельменов премией по разным номинациям. Премия создана Фондом материнства и детства "Московия".

Оксана Федорова-Леди года,

Анита Цой-Леди Милосердие-Леди Благотворительность и Леди Музыка,

Братья Сафроновы-Джентльмены России,

Станислав Садальский -Джентльмен театра и кино и Джентльмен благодушие,

журналист Дмитрий Кончаловский -Джентльмен Благотворительность и Джентльмен,

модельер Наз Маер – Джентльмен Стиль и Джентльмен Арт ,

оперный певец Дмитрий Галихин – Джентльмен Искусство ,

эстрадная певица МИРА – Lady Universe -2019 ,

актриса театра и кино Ольга Спиркина – Леди Благородство и Леди Меценат,

Алексей Войтюк – Джентльмен Доброта ,

Кристина Колганова – Мама Года. 

Леди России-2019 (40+) стала жительница города Мурманска Наталья Игнатенко. 
Леди России-2019 стала Оксана Романенко жительница города Москвы. 
Леди Москвы(23+) стала Ксения Стукалова 
Юная Леди России – Анастасия Годунова 
Маленькая Леди России-2019 - Коржова Александра,10 лет,Москва
Маленькая Мисс Московия-2019 - Кругова Софья,9 лет
Little Lady Universe - 2019 - Nadirova Alice
Миссис Московия-2019 стала Анна Шамина 


 

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