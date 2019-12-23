Ежегодная международная премия Lady Universe-2019 традиционно наградил звездных Леди и Джентельменов премией по разным номинациям. Премия создана Фондом материнства и детства "Московия".
Оксана Федорова-Леди года,
Анита Цой-Леди Милосердие-Леди Благотворительность и Леди Музыка,
Братья Сафроновы-Джентльмены России,
Станислав Садальский -Джентльмен театра и кино и Джентльмен благодушие,
журналист Дмитрий Кончаловский -Джентльмен Благотворительность и Джентльмен,
модельер Наз Маер – Джентльмен Стиль и Джентльмен Арт ,
оперный певец Дмитрий Галихин – Джентльмен Искусство ,
эстрадная певица МИРА – Lady Universe -2019 ,
актриса театра и кино Ольга Спиркина – Леди Благородство и Леди Меценат,
Алексей Войтюк – Джентльмен Доброта ,
Кристина Колганова – Мама Года.
Леди России-2019 (40+) стала жительница города Мурманска Наталья Игнатенко.
Леди России-2019 стала Оксана Романенко жительница города Москвы.
Леди Москвы(23+) стала Ксения Стукалова
Юная Леди России – Анастасия Годунова
Маленькая Леди России-2019 - Коржова Александра,10 лет,Москва
Маленькая Мисс Московия-2019 - Кругова Софья,9 лет
Little Lady Universe - 2019 - Nadirova Alice
Миссис Московия-2019 стала Анна Шамина
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