Легенда фотографии на выставке в Нью-Йорке

Через месяц в Историческом музее Нью-Йорка откроется выставка, посвященная фотографу Биллу Каннингему.

Нью-Йорк очень любит своих жителей, особенно тех, кто прославляет его на весь мир. Об этом еще раз напоминает выставка Celebrating Bill Cunningham, посвященная Биллу Каннингему. Как известно, легендарный фотограф известен не только как один из пионеров стритстайл-фотографии, но и как один из самых талантливых и искренних певцов Нью-Йорка. Предметы, принадлежащие маэстро, его знаменитая 35-миллиметровая камера, заметки и другие материалы составили экспозицию. Которая будет доступна для посещения с 8 июня по 9 сентября этого года в Нью-йоркском историческом музее и библиотеке New-York Historical Society.