Легенда косметологии - Маржи Ломбард посетила Москву

5 октября мадам Маржи посетила Москву и раскрыла свои тайны и секреты успеха. Сейчас бренд представлен в 17 странах мира. Среди клиентов Маржи - принцесса Монако, Патрисия Каас, Ринго Старр с супругой, Ширли Бейси и еще много-много других знаменитостей, которые предпочитают держать визиты к косметологу в секрете.

"Я очень люблю Россию. Это одна из самых красивых стран, с самыми очаровательными женщинами. Когда я приезжаю сюда, я поддаюсь романтичному настроению, о котором писали великие русские литераторы и вспоминаю весь свой путь к успеху", - говорит мадам Маржи.

Маржи Ломбар - удивительная женщина и очень интересный собеседник. У нее большие планы по развитию бренда Margy's в России и популяризации среди русских женщин его собственного жизненного креда - уход за кожей должен сохранять и поддерживать ее природную красоту!



Действительно, Маржи по истине достигла много и ее история успеха полна взлетов. Еще в весьма юном возрасте сразу после окончания школы молодая и целеустремленная она уехала в Париж и поступила в престижную школу красоты. Карьеру она начинала сразу после получения диплома.



Благодаря удачным знакомствам с людьми, которые вскоре стали ее восторженными клиентами, Маржи арендовала небольшую студию красоты в гостинице Martinez на набережной Круазетт в Каннах.



После нескольких проведенных лет в Каннах в 80-х Маржи стала звездой косметологии. Известность ей принесло неподражаемое качество собственно составленных процедур и тогда мадам Ломбард приняла предложение сотрудничества в Гштааде, в Швейцарию. Став директором института, она познакомилась с весьма известными в мире персонами, пользующимися ее услугами. Именно эти клиенты вдохновили ее продолжить свои устремления в сфере косметического ухода.



С помощью благодетельницы в 1988 году Маржи открыла свой первый Институт красоты в Монако. Она постоянно совершенствует свои протоколы косметических процедур, основываясь на полученных знаниях, на своем собственном опыте и отзывах клиентов.



Вскоре, по просьбам своих поклонников в Монте Карло, Маржи берется создала свою собственную косметическую линейку, которую так и назвала — Margy's .



В 1993 она еще улучшила свои формулы: первым появляется Очищающее молочко, вскоре после него Мягкий тонизирующий лосьон, затем Экстра увлажняющий крем, Восстанавливающая сыворотка и Укрепляющий крем для тела.

Сегодня уходы Маржи известны в 17 странах: Швейцария, Монако, Арабские Эмираты, Англия, Австрия, Япония, Америка, Франция, Испания, Италия и др. Среди ее клиентов - принцесса Монако, Патрисия Каас и другие.

Впереди у марки много новых линеек и продуктов. Планы мадам Маржи идут далеко вперед и ее идеи не закончатся никогда!