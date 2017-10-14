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Косметика и парфюмерия (452)
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Дараган Ирина

Легенда косметологии - Маржи Ломбард посетила Москву

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  • 14 Октября 201722:58
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

5 октября мадам Маржи посетила Москву и раскрыла свои тайны и секреты успеха. Сейчас бренд представлен в 17 странах мира. Среди клиентов Маржи - принцесса Монако, Патрисия Каас, Ринго Старр с супругой, Ширли Бейси и еще много-много других знаменитостей, которые предпочитают держать визиты к косметологу в секрете.

  • "Я очень люблю Россию. Это одна из самых красивых стран, с самыми очаровательными женщинами. Когда я приезжаю сюда, я поддаюсь романтичному настроению, о котором писали великие русские литераторы и вспоминаю весь свой путь к успеху", - говорит мадам Маржи.
  • Маржи Ломбар - удивительная женщина и очень интересный собеседник. У нее большие планы по развитию бренда Margy's в России и популяризации среди русских женщин его собственного жизненного креда - уход за кожей должен сохранять и поддерживать ее природную красоту!


Действительно, Маржи по истине достигла много и ее история успеха полна взлетов. Еще в весьма юном возрасте сразу после окончания школы молодая и целеустремленная она уехала в Париж и поступила в престижную школу красоты. Карьеру она начинала сразу после получения диплома.
 
Благодаря удачным знакомствам с людьми, которые вскоре стали ее восторженными клиентами, Маржи арендовала небольшую студию красоты в гостинице Martinez на набережной Круазетт в Каннах.
 
После нескольких проведенных лет в Каннах в 80-х Маржи стала звездой косметологии. Известность ей принесло неподражаемое качество собственно составленных процедур и тогда мадам Ломбард приняла предложение сотрудничества в Гштааде, в Швейцарию. Став директором института, она познакомилась с весьма известными в мире персонами, пользующимися ее услугами.  Именно эти клиенты вдохновили ее продолжить свои устремления в сфере косметического ухода.

С помощью благодетельницы в 1988 году Маржи открыла свой первый Институт красоты в Монако. Она постоянно совершенствует свои  протоколы косметических процедур, основываясь на полученных знаниях, на своем собственном опыте и отзывах клиентов.
 
Вскоре, по просьбам своих поклонников в Монте Карло, Маржи берется создала свою собственную косметическую линейку, которую так и назвала — Margy's .
 
В 1993 она еще улучшила свои формулы: первым появляется Очищающее молочко, вскоре после него Мягкий тонизирующий лосьон, затем Экстра увлажняющий крем, Восстанавливающая сыворотка и Укрепляющий крем для тела.

Сегодня уходы Маржи известны в 17 странах: Швейцария, Монако, Арабские Эмираты, Англия, Австрия, Япония, Америка, Франция, Испания, Италия и др. Среди ее клиентов - принцесса Монако, Патрисия Каас и другие.

Впереди у марки много новых линеек и продуктов. Планы мадам Маржи идут далеко вперед и ее идеи не закончатся никогда!

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