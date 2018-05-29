Легендарное танцевальное шоу «Звездный дуэт» пройдет 7 июня

7 июня в шестой раз Москва подтвердит свое звание одной из главных танцевальных столиц мира. На паркете Государственного Кремлевского Дворца состоится легендарное международное шоу «Звездный дуэт».

Это не просто танцевальное шоу, а ярчайшее событие с участием лучших представителей мировой хореографической школы, победителей международных соревнований, многократных чемпионов Европы и Мира среди профессионалов, настоящих «dance legends».

Более четверти века легендарное шоу с неизменным успехом проходит по всему миру. Его главными площадками стали «The World Super Stars Dance Festival» в Токио, и Нью-Йорк, с его блестящим мировым шоу «Dance Legends». Ежегодно ценители бального танца стремятся в эти города. Но уже шестой год подряд еще одной не менее значимой точкой на танцевальной карте мира является Москва.

Идейным вдохновителем, продюсером проекта «Звездный дуэт» в России является человек, который не нуждается в особом представлении - академик РАН Лейла Владимировна Адамян, безусловный авторитет российской и мировой медицины, главный акушер-гинеколог РФ, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, основатель Московского Дома Танца «Дуэт со звездами», президент «Благотворительного фонда Лейлы Адамян в области поддержки социально-культурных инициатив».

Художественный руководитель проекта «Звездный дуэт» - Талят Тарсинов, прославленный танцовщик и хореограф, победитель многочисленных чемпионатов Европы и Мира среди профессионалов, постоянный участник Всемирного конгресса по танцевальному спорту, судья международных соревнований, постановщик Бродвейских шоу.

Бессменный ведущий шоу - заслуженный деятель искусств Российской Федерации Станислав Попов. Основатель и Президент Российского танцевального союза, почетный Вице-президент Всемирного танцевального союза. В этом году, к Станиславу присоединится популярная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова.

И неизменной остается традиция шоу «Звездный Дуэт – Легенды Танца» — это танцы со зрителями на паркете Кремлевского Дворца! Каждый, кто придет на «Звездный Дуэт» 7 июня, сможет выйти на легендарный паркет, получить огромнейший заряд энергии, танцуя на нем вместе со звездными педагогами Международного Дома танца «Дуэт со звездами»

Почетными гостями танцевального вечера станут: Оксана Федорова, Александр Стриженов, Ангелина Вовк, Валдис Пельш, Артем Михалков, Светлана Мастеркова, Светлана Хоркина, Ольга Прокофьева, Борис Корчевников, Тамара Гвардцетелли, Алла Сагалова, Святослав Ещенко, Лариса Рубальская, Анна Ардова и др.

Особый изыск, элегантность и обаяние этому празднику танца придаст музыка американского певца и композитора Майкла Найта, под звучание которой публика увидит захватывающие танцевальные номера в исполнении чемпионов Мира и Европы, чемпионов России по формейшн – ансамбля «Вера». Специально созданная для шоу музыка Майкла является неотъемлемой частью танцевального события, его украшением, дарящим особую энергию.



Ждем вас на главном празднике музыки и танца!

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Получить информацию по билетам можно по тел: +7495-790-52-19 и в кассах города!