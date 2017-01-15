Легендарный манекенщик Тони Уорд в рекламе Balmain

Культовая мужская модель присоединяется к армии Balmain в рекламной кампании сезона весна-лето 2017.
Креативный директор Balmain Оливье Рустэн знает толк в грамотном пиаре. Дизайнер постоянно привлекает к рекламе марки знаменитостей, заставляя весь мир говорить о каждой новой коллекции. На этот раз в армии Balmain значительное пополнение: в новой кампании принял участие легендарный манекенщик Тони Уорд, звезда которого ярко горела в 1980-х.
В свое время Тони считался едва ли не первым мужчиной-супермоделью, которого снимали самые лучшие фотографы. Особенно всем запомнилось его обнаженное, идеально сложенное тело в откровенной рекламе Calvin Klein, кадры с его участием в скандальных видео и фотосессиях Мадонны и главная роль в фильме 1996 года эпатажного Брюса Лябрюса Hustler White. Тони Уорд работает и сегодня (например, пару лет назад в рекламе Dolce & Gabbana), однако слава его все же померкла.
Оливье Рустэн пригласил Уорда в весенне-летнюю рекламу Balmain. В качестве компании легендарному манекенщику дизайнер выбрал Габриэля Обри и Джона Кортахарену. Женские роли исполнили Даутцен Крез, Изабели Фонтана и Наташа Поли. Автором же этой красивейшей фотосессии стал Стивен Кляйн.
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