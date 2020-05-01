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Артем Кузелев

Легендарный универмаг Saks Fifth Avenue – еще одна жертва коронавируса

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  • 01 Мая 202016:34
Сюжеты: Covid19

Американская компания планирует начать процедуру банкротства.

Представители знаменитого американского универмага Saks Fifth Avenue сообщили о планах владельцев сделать официальное заявление о банкротстве. Причиной такого решения стала пандемия Covid-19 и вызванный ею финансовый кризис. В данный момент Saks оказался в ситуации, когда не способен выплатить долги на 3,2 миллиона долларов.

Для справки: о таком же намерении сообщили в американской сети универмагов Neiman Marcus, до этого универмаг Barneys, который, к слову, приобрели владельцы Saks Fifth Avenue.

 
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