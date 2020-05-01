Легендарный универмаг Saks Fifth Avenue – еще одна жертва коронавируса

Американская компания планирует начать процедуру банкротства.

Представители знаменитого американского универмага Saks Fifth Avenue сообщили о планах владельцев сделать официальное заявление о банкротстве. Причиной такого решения стала пандемия Covid-19 и вызванный ею финансовый кризис. В данный момент Saks оказался в ситуации, когда не способен выплатить долги на 3,2 миллиона долларов.

Для справки: о таком же намерении сообщили в американской сети универмагов Neiman Marcus, до этого универмаг Barneys, который, к слову, приобрели владельцы Saks Fifth Avenue.