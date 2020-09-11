«Легион ярости» во всей красе

Первые два героя серии появились в 90-е годы вместе с выходом Instapump Fury OG первого и второго поколений соответственно, а сегодня их создатель, дизайнер Скотт Моррис, добавил еще трех. Теперь «Легион ярости» — это пять героев, пять суперсил природных стихий, пять расцветок.

В неудержимую коллекцию кроссовок с технологией подкачки воздуха Pump, фирменной амортизацией Hexalite, верхом из прочного нейлона с вставками из лакированной кожи вошли:

JP BLAZE x Instapump Fury, вдохновленные оригинальным персонажем Instapump Fury OG 90-х. Белая подошва и черный верх экипированы каркасом природного красного цвета. Суперсила: управление огнем.



AYANNA AIR x Instapump Fury, отсылающие к второму поколению Instapump Fury OG 90-х. Они получили внешний каркас розового, лилового и черного цветов поверх черно-белой основы. Суперсила: сверхскорость.



RAYNE SHEETZ x Instapump Fury. Верх и подошва белого мелового оттенка дополнены вставкой голубого цвета. Суперсила: управление водой.



WYNN D SKIES x Instapump Fury. Полностью белая модель с бело-серой наружной отделкой. Суперсила: управление воздухом.



ROCK C RUSH x Instapump Fury: белая подошва, черный верх и каменисто-серая накладка. Суперсила: нечеловеческая мощь.

Reebok «Легион ярости» созданы, чтобы нарушать правила и выходить за рамки модных шаблонов. Получи новую суперсилу благодаря культовой технологии Reebok Pump – ищи серию Reebok Instapump Fury Legion с 10 сентября в магазинах Reebok и на сайте по цене 12 999 рублей.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием.

Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.