Легкая походка в балетках от ТВОЕ

В современном мире очень важно чувствовать себя в тренде и одновременно комфортно.

ТВОЕ предлагает большой ассортимент полюбившейся всем обуви. Классические базовые модели несут в себе сбалансированное сочетание строгой лаконичности и игровых элементов-бантиков, что делает их практически must-have каждого гардероба. Коллекция не обошлась и без балеток-лодочек с блестящими элементами – тренда этого сезона. Яркие, но в то же время не кричащие, универсальные и готовые спасти в любой ситуации. Для мечтателей найдется пара с принтом в полоску или горошек, напоминающих о море, солнце и отпуске.

Все модели балеток летней коллекции созданы из высококачественных материалов: эко-кожи, бархата, прочной и дышащей ткани, обеспечивающей долгую и комфортную носку. В коллекции доминируют модные в этом сезоне серебряный и золотой цвета, разбавленные классическими черным, бежевым и пудрово-розовым.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции балеток можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru