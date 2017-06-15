Вход
ADV
Интересно
Твое (38)
Все сюжеты
Ekaterina Frolova

Легкая походка в балетках от ТВОЕ

  • 109
  • 0
  • 15 Июня 201721:12
Сюжеты: Твое

В современном мире очень важно чувствовать себя в тренде и одновременно комфортно.

ТВОЕ предлагает большой ассортимент полюбившейся всем обуви. Классические базовые модели несут в себе сбалансированное сочетание строгой лаконичности и игровых элементов-бантиков, что делает их практически must-have каждого гардероба. Коллекция не обошлась и без балеток-лодочек с блестящими элементами – тренда этого сезона. Яркие, но в то же время не кричащие, универсальные и готовые спасти в любой ситуации. Для мечтателей найдется пара с принтом в полоску или горошек, напоминающих о море, солнце и отпуске.

Все модели балеток летней коллекции созданы из высококачественных материалов: эко-кожи, бархата, прочной и дышащей ткани, обеспечивающей долгую и комфортную носку. В коллекции доминируют модные в этом сезоне серебряный и золотой цвета, разбавленные классическими черным, бежевым и пудрово-розовым.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции балеток можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Автор отключил возможность комментирования данной новости.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru