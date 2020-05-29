Легкие шлепанцы и сандалии Crocs

В ожидании лета Crocs cоздал две универсальные модели для долгожданных городских прогулок и активных загородных уик-эндов:

Сандалии Crocs Brooklyn

Модель на платформе 4,5 cантиметра сочетает в себе минималистичный стиль и удобство: сандалии дополнят как женственные, так и casual образы. Несмотря на высоту танкетки и элегантный силуэт, сандалии Brooklyn рассчитаны на продолжительную комфортную носку. Невесомая конструкция из полимерного материала Сrocslite ™, инновационный материал, из которого сделаны стельки LiteRide ™, и дополнительное углубление в области пятки для оптимальной посадки по ноге дарят ощущение легкости и свободы. Мягкий гибкий верх Matlite не натирает даже в первый день носки, что делает сандалии универсальными компаньонами в любой ситуации!

Стоимость – от 3999 до 5299 рублей в зависимости от модели.

Шлепанцы CROCS Classic Slide

Шлепанцы Classic II Slide - стильная и легкая модель, которая может поспорить с комфортом классических сабо Crocs. Ее можно кастомизировать яркими Jibbitz ™, которые сделают пару уникальной. Оригинальный полимерный материал Croslite ™ обеспечит поддержку в течение всего дня. Модель легко чистится и быстро сушится, а значит, в ней можно смело отправляться на поиски приключений!

Cтоимость – 1599 рублей.