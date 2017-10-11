Лекция Александра Васильева в Универмаге ХЦ «Лейпциг»: «Модные тренды сезона Осень/Зима 2017-2018»

Торговый Дом «Холдинг-Центр» приглашает на лекцию Александра Васильева «Модные тренды сезона Осень/Зима 2017-2018», которая состоится 26 октября в Универмаге «ХЦ Лейпциг» в 19.00.

Историк моды, известный телеведущий и коллекционер одежды, автор более трех десятков книг расскажет о главных тенденциях и даст рекомендации как правильно интегрировать остромодные вещи в свой гардероб.

По мнению Маэстро, модные тренды — это то, к чему всегда следует относиться с осторожностью, обращая внимание только на те, которые подходят вам по возрасту, внешнему виду, образу жизни и типу характера.

А после лекции Александр Васильев ответит на вопросы гостей, раздаст автографы и сделает селфи на память со всеми желающими. Еще один приятный бонус от нашей компании для тех, кто предварительно зарегистрировался в качестве участника лекции, на сайте hcleipzig.ru - будет предоставлена скидка 10% на покупки в Универмаге ХЦ «Лейпциг» в день проведения лекции.



Чтобы посетить лекцию необходимо со 2 октября совершить покупку от 8000 рублей в Универмаге ХЦ «Лейпциг», и получить приглашение. А с 20 по 24 октября необходимо подтвердить свое участие, зарегистрировавшись на сайте hcleipzig.ru.

Место проведения лекции: Универмаг ХЦ «Лейпциг»,

ул. Академика Варги, 8/1, 3 этаж.

Время проведения: 19.00.

Dresscode: улыбка и хорошее настроение!