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Лекция Андрея Аболенкина «Мода после вируса»

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  • 28 Апреля 202016:59

Впервые за десятилетия появилась сила, которая изменила жизнь каждого человека. Впереди мир, где все будет незнакомым: от экономики до способов работать, от манеры общаться до взглядов на будущее.

· Где в этом новом мире место моды?
· Как радикальные перемены отразятся на гардеробе и работе игроков индустрии?
· Будем ли мы наряжаться или маскироваться, сможем ли с помощью стиля изменить катастрофические ощущения?
· И, наконец, есть ли у нас полезные для обсуждения примеры из прошлого?

Вот на эти вопросы Андрей ответит 30 АПРЕЛЯ, 17:00-18:30. Более подробные вопросы и регистрация доступны на сайте showroomerd.com

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