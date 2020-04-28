Лекция Андрея Аболенкина «Мода после вируса»

Впервые за десятилетия появилась сила, которая изменила жизнь каждого человека. Впереди мир, где все будет незнакомым: от экономики до способов работать, от манеры общаться до взглядов на будущее.
· Где в этом новом мире место моды?
· Как радикальные перемены отразятся на гардеробе и работе игроков индустрии?
· Будем ли мы наряжаться или маскироваться, сможем ли с помощью стиля изменить катастрофические ощущения?
· И, наконец, есть ли у нас полезные для обсуждения примеры из прошлого?
Вот на эти вопросы Андрей ответит 30 АПРЕЛЯ, 17:00-18:30. Более подробные вопросы и регистрация доступны на сайте showroomerd.com
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