Лекция Андрея Аболенкина «Мода после вируса»

Впервые за десятилетия появилась сила, которая изменила жизнь каждого человека. Впереди мир, где все будет незнакомым: от экономики до способов работать, от манеры общаться до взглядов на будущее.

· Где в этом новом мире место моды?

· Как радикальные перемены отразятся на гардеробе и работе игроков индустрии?

· Будем ли мы наряжаться или маскироваться, сможем ли с помощью стиля изменить катастрофические ощущения?

· И, наконец, есть ли у нас полезные для обсуждения примеры из прошлого?

Вот на эти вопросы Андрей ответит 30 АПРЕЛЯ, 17:00-18:30. Более подробные вопросы и регистрация доступны на сайте showroomerd.com