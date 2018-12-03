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Артем Кузелев

Леннон Галлахер стал лицом линии Zara Man

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  • 03 Декабря 201809:33
Сюжеты: Zara, Рекламные кампании

В новой рекламной кампании испанской марки манекенщик гуляет по Лондону в одежде из новой коллекции.

Звезда рекламной кампании Saint Laurent подписал контракт с испанской маркой Zara. Леннон Галлахер уже принял участие в съемках новой рекламной кампании новой коллекции мужской линии бренда. В ролике манекенщик гуляет по не самым оживленным улицам Лондона и заходит в магазины.

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