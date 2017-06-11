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Артем Кузелев

Леннон Галлахер в лукбуке Topman Design. Осень-зима, 2017/18

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  • 11 Июня 201711:39
Сюжеты: Topman, Осень-зима 2017-18

Сын солиста группы Oasis и восходящая звезда моды продолжает уверенно строить модельную карьеру.

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  • Topman Design. Осень-зима, 2017/18

Британская марка опубликовала лукбук новой коллекции. Наряду с другими моделями честь представлять будущий сезон выпала 17-летнему сыну Лиама Галлахера. Молодой манекенщик появился в модной индустрии совсем недавно, но уже уверенно строит свою карьеру и завоевывает любовь дизайнеров. Съемка для лукбука Topman Design стала для Леннона Галлахера одной из ключевых за последнее время.

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