Леннон Галлахер в лукбуке Topman Design. Осень-зима, 2017/18

Сын солиста группы Oasis и восходящая звезда моды продолжает уверенно строить модельную карьеру.

1 / 26 Topman Design. Осень-зима, 2017/18



















































Британская марка опубликовала лукбук новой коллекции. Наряду с другими моделями честь представлять будущий сезон выпала 17-летнему сыну Лиама Галлахера. Молодой манекенщик появился в модной индустрии совсем недавно, но уже уверенно строит свою карьеру и завоевывает любовь дизайнеров. Съемка для лукбука Topman Design стала для Леннона Галлахера одной из ключевых за последнее время.