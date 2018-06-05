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Артем Кузелев

Леннон Галлахер в рекламе Saint Laurent. Осень-зима, 2018/19

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  • 05 Июня 201811:09
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Осень-зима 2018-19, Рекламные кампании

Начинающий, но уже востребованный манекенщик и сын бывшего фронтмена Oasis назван лицом осенне-зимней коллекции парижского дома.

Дом Saint Laurent опубликовал кадры из новой осенне-зимней кампанию мужской линии. Главным героем съемки стал Леннон Галлахер, появившийся на модном горизонте пару-тройку сезонов назад. Для стильных черно-белых фотографий манекенщик примерил меховое пальто с леопардовым принтом, черный костюм из бархата и другие вещи из новой коллекции. Автором фотосессии стал Дэвид Симс.

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