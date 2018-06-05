Леннон Галлахер в рекламе Saint Laurent. Осень-зима, 2018/19

Начинающий, но уже востребованный манекенщик и сын бывшего фронтмена Oasis назван лицом осенне-зимней коллекции парижского дома.

Дом Saint Laurent опубликовал кадры из новой осенне-зимней кампанию мужской линии. Главным героем съемки стал Леннон Галлахер, появившийся на модном горизонте пару-тройку сезонов назад. Для стильных черно-белых фотографий манекенщик примерил меховое пальто с леопардовым принтом, черный костюм из бархата и другие вещи из новой коллекции. Автором фотосессии стал Дэвид Симс.