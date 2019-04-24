Леонид Алексеев перезапускает свою марку

Петербургский дизайнер представил первую коллекцию после перезапуска своего бренда.

Леонид Алексеев объявил, что намерен перезапустить собственную марку House Of Leo и представил новую мужскую коллекцию. Источником вдохновения для дизайнера послужила военно-морская форма и новый взгляд на классический мужской костюм. Обновленный стиль своего бренда Алексеев описал так: «House Of Leo – это когда ты залезаешь в папин шкаф в подростковом возрасте. Про то, как взрослые вещи трансформируются в современный уличный стиль. Свободные формы напоминают то, что когда-то было приличной мужской одеждой».