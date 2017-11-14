Летиция Каста откроет pop-up корнер Nina Ricci в Москве

Французская супермодель и актриса является не только воплощением утонченной женственности, чувственности и магической энергетики, но и отражает ценности Nina Ricci. В этом году Летиция Каста стала музой и лицом нового аромата Rose Extase, созданный именитыми парфюмерами Франсисом Куркджяном и Майей Лерно легкие цветочные ноты которого окутывают кожу нежным и чувственным прикосновением, пробуждая в женщине сокровенные желания.

В честь такого красивого творческого союза 16 ноября в ЦУМе откроется pop-up пространство Nina Ricci, ради которого звезда прилетит в Москву - муза модного Дома Nina Ricci Летиция Каста лично представит знаковую коллекцию Collection Cristal, состоящую из пяти легендарных ароматов, воспевающих женщину на протяжении более 70 лет. Первый парфюм из этой коллекции, Coeur Joie, увидел свет в 1946 году. Исполнение дизайна флакона для него осуществил сын основателя бренда Lalique — Марк Лалик. C этого момента началось сотрудничество Nina Ricci со всемирно известным Домом Lalique. Оставаясь преданной традициям, коллекция ароматов Collection Cristal облачилась в драгоценные хрустальные флаконы Lalique.

Также посетителям ЦУМа станут доступны коллекционные ароматы L’Air du Temps Collection Lumière. Именно революционный «Дух времени» (L’Air du Temps), выпущенный в непростом 1948 году, сделал парфюмерию Nina Ricci знаменитой. Уникальные флаконы новых лимитированных ароматов созданы в коллаборации с одним из старейших ателье плюмажа Франции, Домом Lemarié. Флаконы ручной работы украшены настоящими перьями и традиционно увенчаны целующимися голубками — символом свободы, мира и любви.

Pop-up корнер Nina Ricci будет открыт для свободного посещения до 5 января 2018 года.

Кстати, в 2017 году модному Дому Nina Ricci исполняется 85 лет и первым громким событием празднования знаковой даты в России стало открытие выставки «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ», которая представлена в Государственной галерее на Солянке до 10 декабря.

Выставка интересна не только элегантыми винтажными рекламными плакатами парфюмерии Nina Ricci и забавными современными современными рисунками художницы Анны Штрампф, но и таинственным пространством Волшебный лес, где царят сказочные звуки, ароматы и оттенки.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы проекта.