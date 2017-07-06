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Летишопс — лучший сервис кэшбеков

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  • 06 Июля 201718:42

Сервис Летишопс делает кэшбеки до 30% и сотрудничает со многими онлайн-магазинами. Он имеет несколько способов вывода и проверен опытом многих людей.

Кэшбэк-сервисы завоевывают все большую популярность среди людей, делающих покупки в интернете. Дело даже не в удобстве (на подобных ресурсах собрано множество онлайн-магазинов), а в очевидной экономии. Приобретая товар через кэшбэк-сервис, вы получаете часть потраченных денег обратно. Одним из самых популярных кэшбек-сервисов является LetyShops.

Что такое LetyShops
LetyShops — это самый крупный кэшбэк-сервис для покупки товаров с возвратом части денег, сотрудничающий с 985 магазинами в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Причем количество магазинов ежемесячно увеличивается. С помощью сервиса можно приобрести товары в самых популярных интернет-магазинах:

  • LaModa;
  • Алиэкспресс;
  • KupiVIP;
  • La Redoute;
  • Ozon.ru;
  • Адидас;
  • многих других.

Более 1 500 000 наименований продукции доступны с максимально возможным кэшбэком, составляющим до 30% от суммы покупки. Кроме этого, сервис проводит регулярные акции с удвоением кэшбэка, розыгрышами призов и эксклюзивными промокодами. Одним из главных показателей доверия клиентов является более миллиона пользователей и почти 300 000 000 рублей выплаченного кэшбэка. Вместе с возвратом части потраченных на покупку средств через сервис можно получить еще и максимальную скидку на товар.

Плюсы LetyShops
Главные положительные моменты работы с сервисом:

  • Высокая надежность. Не было ни одного случая невозврата денег.
  • Огромное количество и высокое качество партнерских магазинов. Перед началом работы с магазином по партнерской программе сервис LetyShops тщательно проверяет торговую площадку.
  • Удобное использование. Покупать через сервис легко. Достаточно пройти регистрацию и установить расширение, но можно и без него. Просто найдите нужный интернет-магазин и перейдите по ссылке для совершения покупки.
  • Скорость зачисления денежных средств. Кэшбэк приходит четко в обозначенные сроки.
  • Множество вариантов вывода денег и минимальная сумма для вывода. Накопив всего пятьсот рублей возврата, можно поставить их на вывод. Не требуется, как на сайтах конкурентов, копить сумму в несколько тысяч.

Как зарегистрироваться
Процесс регистрации в сервисе LetyShops займет всего пару минут. Указав индивидуальный пароль и адрес электронной почты в специальных графах, клиент создает свой аккаунт. Альтернативным способом является привязка личного профиля любой из социальных сетей к странице кэшбэк-сервиса.

После прохождения регистрации попадаете в личный кабинет. В нем отображается полезная информация:

  • состояние счета;
  • список магазинов;
  • тип аккаунта.

В обязательном порядке изучите пункт «Полезная информация», а также другие категории из левого слайдбара в личном кабинете. Открыв его, можно совершить пробный заказ, узнать, как работает кэшбэк, получить ответы на самые популярные вопросы и рекомендации по шопингу через сервис.

При регистрации можно установить еще и расширение для браузера. Проделать это можно с помощью нажатия кнопки «Установить расширение» в категории «Быстрая установка». Обратите внимание, что пока данная опция работает только для браузеров Гугл Хром и Яндекс. После установки в меню браузера начнет отображаться значок быстрого доступа к ресурсу и история всех покупок.

Способы вывода средств

  • PayPal;
  • WebMoney;
  • Яндекс.Деньги;
  • QIWI кошелек;
  • смартфон;
  • Visa и MasterCard.

На сегодняшний день, шопинг в интернете — это основной способ приобретения одежды, обуви, бытовой техники и различных хозяйственных мелочей. Почему бы еще и не вернуть часть денег за покупки обратно? Пользуйтесь LetyShops и реально экономьте деньги, проверено.

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