Летишопс — лучший сервис кэшбеков

Сервис Летишопс делает кэшбеки до 30% и сотрудничает со многими онлайн-магазинами. Он имеет несколько способов вывода и проверен опытом многих людей.
Кэшбэк-сервисы завоевывают все большую популярность среди людей, делающих покупки в интернете. Дело даже не в удобстве (на подобных ресурсах собрано множество онлайн-магазинов), а в очевидной экономии. Приобретая товар через кэшбэк-сервис, вы получаете часть потраченных денег обратно. Одним из самых популярных кэшбек-сервисов является LetyShops.
Что такое LetyShops
LetyShops — это самый крупный кэшбэк-сервис для покупки товаров с возвратом части денег, сотрудничающий с 985 магазинами в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Причем количество магазинов ежемесячно увеличивается. С помощью сервиса можно приобрести товары в самых популярных интернет-магазинах:
- LaModa;
- Алиэкспресс;
- KupiVIP;
- La Redoute;
- Ozon.ru;
- Адидас;
- многих других.
Более 1 500 000 наименований продукции доступны с максимально возможным кэшбэком, составляющим до 30% от суммы покупки. Кроме этого, сервис проводит регулярные акции с удвоением кэшбэка, розыгрышами призов и эксклюзивными промокодами. Одним из главных показателей доверия клиентов является более миллиона пользователей и почти 300 000 000 рублей выплаченного кэшбэка. Вместе с возвратом части потраченных на покупку средств через сервис можно получить еще и максимальную скидку на товар.
Плюсы LetyShops
Главные положительные моменты работы с сервисом:
- Высокая надежность. Не было ни одного случая невозврата денег.
- Огромное количество и высокое качество партнерских магазинов. Перед началом работы с магазином по партнерской программе сервис LetyShops тщательно проверяет торговую площадку.
- Удобное использование. Покупать через сервис легко. Достаточно пройти регистрацию и установить расширение, но можно и без него. Просто найдите нужный интернет-магазин и перейдите по ссылке для совершения покупки.
- Скорость зачисления денежных средств. Кэшбэк приходит четко в обозначенные сроки.
- Множество вариантов вывода денег и минимальная сумма для вывода. Накопив всего пятьсот рублей возврата, можно поставить их на вывод. Не требуется, как на сайтах конкурентов, копить сумму в несколько тысяч.
Как зарегистрироваться
Процесс регистрации в сервисе LetyShops займет всего пару минут. Указав индивидуальный пароль и адрес электронной почты в специальных графах, клиент создает свой аккаунт. Альтернативным способом является привязка личного профиля любой из социальных сетей к странице кэшбэк-сервиса.
После прохождения регистрации попадаете в личный кабинет. В нем отображается полезная информация:
- состояние счета;
- список магазинов;
- тип аккаунта.
В обязательном порядке изучите пункт «Полезная информация», а также другие категории из левого слайдбара в личном кабинете. Открыв его, можно совершить пробный заказ, узнать, как работает кэшбэк, получить ответы на самые популярные вопросы и рекомендации по шопингу через сервис.
При регистрации можно установить еще и расширение для браузера. Проделать это можно с помощью нажатия кнопки «Установить расширение» в категории «Быстрая установка». Обратите внимание, что пока данная опция работает только для браузеров Гугл Хром и Яндекс. После установки в меню браузера начнет отображаться значок быстрого доступа к ресурсу и история всех покупок.
Способы вывода средств
- PayPal;
- WebMoney;
- Яндекс.Деньги;
- QIWI кошелек;
- смартфон;
- Visa и MasterCard.
На сегодняшний день, шопинг в интернете — это основной способ приобретения одежды, обуви, бытовой техники и различных хозяйственных мелочей. Почему бы еще и не вернуть часть денег за покупки обратно? Пользуйтесь LetyShops и реально экономьте деньги, проверено.
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