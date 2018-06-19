Летние капсульные коллекции «Адамас»

Бренд «Адамас» приглашает в ювелирное путешествие по самым красивым городам мира вместе с тремя летними капсульными коллекциями. В центре внимания — динамичная атмосфера Нью-Йорка, волшебство и очарование Венеции и холодная красота Санкт-Петербурга.

Коллекция «Мегаполис»: в ритме большого города

Четкие контрастные линии, манящие витрины магазинов на Манхэттене и Мэдисон-авеню, небоскребы, устремленные в небо, бесконечный поток автомобилей… Бешеный ритм, неукротимая скорость, непредсказуемость и энергия Нью-Йорка вдохновили дизайнеров «Адамас» на создание легкой и динамичной коллекции «Мегаполис». Она представлена лаконичными и элегантными серьгами и подвесками из желтого золота с черными и белыми бриллиантами, которые напоминают мерцающие огни большого города. Украшения коллекции «Мегаполис» станут отличным дополнениям к образу девушки, которая живет ярко и стремительно, старается успеть как можно больше и предпочитает классический стиль как для работы, так и для выхода в свет.

Коллекция «Золотые лепестки»: волшебная сказка Венеции

На протяжении веков волшебство Венеции вдохновляет художников, скульпторов, музыкантов, писателей и ювелиров. Сложная и богатая культура, удивительные сказочные оттенки будят воображение и заставляют по-новому переосмыслять знакомые вещи. Мастера «Адамас» создали свое признание в любви этому прекрасному городу — коллекцию «Золотые лепестки». Главные цвета Венеции, которые передают ее настроение, умение наслаждаться жизнью и особое очарование, — голубой, золотой, оттенки красного — стали в коллекции основными. Акцент сделан на роскошное сочетание золота и ярких драгоценных камней — сапфиров, гранатов, аметистов и хризолитов. Ассортимент коллекции включает множество разнообразных украшений, которые можно носить как по отдельности, так и в комплекте: длинные серьги, серьги-пуссеты, браслеты, колье и кольца.

Коллекция «Краски неба»: настроение северной столицы

Небо над Санкт-Петербургом неизменно поражает взгляд и пробуждает воображение. Оттенки голубого, синего, серого, лилового в великолепных отсветах вечернего солнца или утренней зари... И все это в обрамлении невероятной архитектуры: набережных, мостов, соборов, дворцов, домов и площадей. Капсульная коллекция «Краски неба» вдохновлена единством природной и рукотворной красоты Санкт-Петербурга. Украшения выполнены из белого золота и декорированы фианитами различных оттенков голубого, что позволяет в полной мере передать настроение и характер северной столицы. Очаровательные аккуратные подвески отлично впишутся в офисный дресс-код, а нежные колье и длинные серьги станут прекрасным дополнением к маленькому черному платью.