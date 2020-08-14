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Летний sale от Crocs

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  • 14 Августа 202011:24
Сюжеты: Crocs

Осень держится на безопасной дистанции, а долгожданные летние скидки уже здесь!
Распродажа в интернет-магазине Crocs не обошла стороной даже самые желанные летние модели. Босоножки, шлепанцы, кроссовки, резиновые сапоги – все это можно найти на сайте бренда по очень привлекательной цене.

Встретить вторую половину августа, подготовившись как к теплой, так и к дождливой погоде, помогут уникальные sale-предложения.
Например, женскую модель CROCS Women's LiteRide™ Stretch Sandal можно купить по цене 2 299 рублей вместо 3499, а мужские кроссовки CROCS Men's LiteRide™ Pacer стоят 3 399 рублей вместо 4 899.          
Еще больше выгодных предложений на сайте Crocs!

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