Летняя Неделя моды в Париже все-таки состоится

Организаторы парижских показов сообщили, что шоу сезона весна-лето пройдут в онлайн-режиме в июле 2020 года.

Пресс-служба Федерации высокой моды сообщили, что показы Недели моды в Париже пройдут с 6 по 8 июля 2020 года. О формате мероприятия организаторы рассказали: «Каждый модный дом вместо привычного показа с моделями покажет фильм или видеоролик. Шоу сможет посмотреть любой желающий в интернете». При этом из числа участников вышли несколько марок, в том числе дома Saint Laurent и Valentino. Показы Недели мужской моды также пройдут в сети с 9 по 13 июля 2020 года.