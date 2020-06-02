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Неделя моды в Париже (1113)
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Артем Кузелев

Летняя Неделя моды в Париже все-таки состоится

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  • 02 Июня 202020:26
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Организаторы парижских показов сообщили, что шоу сезона весна-лето пройдут в онлайн-режиме в июле 2020 года.

Пресс-служба Федерации высокой моды сообщили, что показы Недели моды в Париже пройдут с 6 по 8 июля 2020 года. О формате мероприятия организаторы рассказали: «Каждый модный дом вместо привычного показа с моделями покажет фильм или видеоролик. Шоу сможет посмотреть любой желающий в интернете». При этом из числа участников вышли несколько марок, в том числе дома Saint Laurent и Valentino. Показы Недели мужской моды также пройдут в сети с 9 по 13 июля 2020 года.

 
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