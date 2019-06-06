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Тайбарейский Евгений Сергеевич

Летняя распродажа шоурума R.E.D.

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  • 06 Июня 201911:40

12, 13 и 14 июня в шоуруме R.E.D. на Спиридоновке 10 пройдет закрытая распродажа, в которой примут участие такие бренды как  Victoria Andreyanova, VILSHENKO, Leonid Alexeev, Cyrille Gassiline, Carlotta Gherzi for SADO, IMAGO и многие другие.

В течении трёх дней с 17:00 до 22:00 у клиентов шоурума появится возможность приобрести вещи российских и зарубежных брендов со скидками до 90%! Также специально для клиентов шоурума будет  представлена осенняя коллекция бренда IMAGO, которая будет доступна для покупки раньше официального старта продаж.

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