Летняя распродажа шоурума R.E.D.

12, 13 и 14 июня в шоуруме R.E.D. на Спиридоновке 10 пройдет закрытая распродажа, в которой примут участие такие бренды как Victoria Andreyanova, VILSHENKO, Leonid Alexeev, Cyrille Gassiline, Carlotta Gherzi for SADO, IMAGO и многие другие.

В течении трёх дней с 17:00 до 22:00 у клиентов шоурума появится возможность приобрести вещи российских и зарубежных брендов со скидками до 90%! Также специально для клиентов шоурума будет представлена осенняя коллекция бренда IMAGO, которая будет доступна для покупки раньше официального старта продаж.