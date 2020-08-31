Лето, прощай: выбираем плед для уютной осени

Теплые по-летнему дни уже сменяются прохладными вечерами, а плотный утренний туман рассеивается лишь к полудню. Воздух пахнет яблоками и прелой листвой, с бахчи везут арбузы и тыквы, в полях желтеют подсолнухи, а в садах вовсю цветут георгины и астры… Во всем чувствуется неспешное приближение осени. А значит пришло время доставать меховые покрывала и мягкие пледы.

Плед – самая уютная вещь в доме. Их история насчитывает много сотен лет: в 17 веке шотландские горцы использовали их в качестве универсальной верхней одежды, затем – как дорожное одеяло, а теперь – как стильный и универсальный аксессуар. Однотонные, с принтом или жаккрадовым орнаментом, из мериноса, альпаки, шерсти, акрила или хлопка – они станут «той самой» деталью, которой так не хватало вашему интерьеру; пригодятся во время вылазки на пикник, когда захочется насладиться «в багрец и в золото одетыми лесами»; согреют во время вечерних посиделок на террасе загородного дома или в саду... Какой же выбрать?

Яркие варианты – однотонные, с абстрактным, этническим или цветочным узором – идеальны для создания акцентов в интерьере. Пледы нейтральных тонов с неброским орнаментом – незаменимая вещь при оформлении единого выдержанного ансамбля, они гармонично впишутся в любой интерьер и станут идеальным подарком. Дамы наверняка оценят мягкие и пушистые пледы Mohair Yves Delorme из невесомого мохера, а вот мужчинам больше подойдут строгий шерстяной Montclair Ralph Lauren Home с рисунком из монохромных квадратов с фирменным логотипом модного дома или неброские модели с лаконичным узором пейсли немецкого бренда Katrin Leuze.

Выбирая плед на холодное время года логично остановиться на моделях из шерсти. Они не только хорошо смотрятся в интерьере, но и отлично согревают, дышат и впитывают влагу. Так, пледы из кашемира (шерсти горных коз) и мериноса (тонкорунной породы овец) отличаются мягкостью и легкостью, очень теплые и почти не колются. А еще они богаты ланолином (животный воск, получаемый при обработке шерсти овец), который улучшает кровообращение, помогает снять мышечное напряжение и быстрее расслабиться. Например, объемные вязаные пледы Cable Ralph Lauren Home из кашемира, украшенные фактурным узором из переплетающихся кос, ставшим одной из визитных карточек бренда, изготавливаются из длинных волокон, счесанные с подшерстка монгольских коз и вымоченных в чистой воде швейцарских Альп. А пледы испанской марки Hijos de Cecilio из шерсти альпака (высокогорная родственница верблюда) не менее теплы и мягки, чем кашемировые собратья, при этом они не содержат ланолина, что препятствует появлению пылевых клещей и сводит к минимуму риск аллергических реакций. Говоря о тепле и уюте нельзя обойти стороной и роскошные пледы-покрывала из натурального или экомеха. Благодаря своей фактуре они не только согревают, но и придают интерьеру определенный шарм. В салонах Yves Delorme и на сайте www.yvesdelorme.ru каждый найдет вариант себе по душе!