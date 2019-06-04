Лето с пользой: Public Talk с участием ЗОЖ и travel экспертов и звездных спикеров

28 мая в Buro TSUM при поддержке витаминно-минерального комплекса Мульти-табс® Малыш Кальций Плюс и препарата Бифиформ® состоялся Public Talk с участием экспертов в области travel и адептов здорового образа жизни. Селебрити и блогеры поговорили о том, как провести лето не только с удовольствием, но и с пользой, как укрепить здоровье и улучшить фигуру, не отказывая себе в новых впечатлениях.

В дискуссии приняли участие звездные спикеры: теле- и радиоведущая, автор книг и трижды мама Юлия Барановская, ресторанный критик, ЗОЖ- и фитнес-блогер Мария Лобанова, сертифицированный нутрициолог Анна Макарова и фуд-блогер и ведущая программы «Кухня Ванды» Ванда Обуханич.

Юлия Барановская рассказала ведущей Екатерине Одинцовой все об отдыхе с детьми в экзотических странах, а также о том, как правильно собрать в путешествие аптечку, чтобы избежать возможных неприятностей, которые могут омрачить отпуск. Анна Макарова раскрыла секреты того, как грамотно составить travel-рацион и какой диеты придерживаться, чтобы не потерять в поездке форму. Мария Лобанова, известная своими рецензиями на лучшие столичные рестораны и большой любовью к фитнесу, замотивировала гостей на ежедневные занятия спортом даже в отпуске. А Ванда поделилась рецептами из внушительной коллекции блюд, собранных по всему миру.

Известная телеведущая и лучший travel-блогер по версии журнала GQ Екатерина Андреева порекомендовала интересные туристические направления и вспомнила самые запоминающиеся моменты из собственных путешествий. А гостья Public Talk косметолог-эстетист и основательница пространства OMNY BEAUTY Ирина Шапиро рассказала о том, какие процедуры летом делать можно, а с какими лучше повременить до осени.

Позже звездные эксперты ответили на вопросы гостей о своих гастрономических предпочтениях, любимых гурманских travel-направлениях, обсудили активно развивающиеся тенденции питания в мегаполисах и на популярных курортах, а также поделились координатами лучших гастро-точек на карте мира.

Public Talk посетили: Андрей Малахов, Екатерина Андреева, Юлия Барановская, Лаура Джугелия, Анна Тихомирова, Екатерина Одинцова, Константин Андрикопулос, Полина Гренц, Ксения Суркова, Алена Чехова (в VILLAGI), Светлана Абрамова, Анна Макарова, Олеся Кожина-Бословяк, Милана Пич, Алиса Толкачева (в VILLAGI), Наталья Земцова, Ванда Обуханич, Мария Лобанова, Александра Киселева, Юлия Кудрявцева, Анна Вендер.