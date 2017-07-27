Лето в городе. Советы стилиста

Когда, как не летом экспериментировать со своим стилем? Лето – это время легких струящихся тканей, ярких принтов и соломенных шляп. Время пикников и долгих прогулок на свежем воздухе. Подобрать стильную и красивую одежду для каждого из этих поводов можно в новой коллекции одежды российского бренда Riva.

Новая коллекция пополнилась сразу двумя полосатыми новинками, которые не оставят вас равнодушными. В летнем сезоне я настоятельно рекомендую обратить внимание на одежду с таким принтом. Она на пике своей популярности.

Первая модель, платье-сарафан в пол с открытыми плечами и съемным поясом на талии, который добавляет образу утонченности и женственности, изящно подчеркивает фигуру. Трудно представить лето без такого изделия, как сарафан. Он уже давно перекочевал из курортного гардероба в базовый летний. У каждой, уважающей себя модницы, обязательно найдется в шкафу своя идеальная модель. Дополняйте наряд соломенной шляпой и ротанговой сумкой. В таком образе будет комфортно гулять по городским паркам и скверам, сидеть с подружками на летних верандах в кафе, или отправиться на речную прогулку.

Вторая модель представляет нам горизонтальную полоску. V - образный вырез прекрасно обрамляет зону декольте и визуально удлиняет шею. Придает женственность плечам и подчеркивает линию талии.

Выбирая одежду, всегда задавайте себе вопрос: «куда и как часто я смогу ее надевать?» и, если сможете придумать хотя бы несколько поводов, куда можно «выгулять» ту или иную вещь, смело ее приобретайте. Такое изделие точно не будет пылиться в дальнем углу шкафа.

Если дресс-код на работе не позволяет от души поэкспериментировать, а ходить в скучной одежде темных тонов уже нет сил, то эти модели платьев именно для вас. Деловой или романтичный стиль – выбор остаётся за вами. А за офисный дресс-код можно не переживать. Он будет выдержан с достоинством. Будьте разной и меняйтесь каждый день.

Сегодня вы девушка, которая совмещает дневную работу и вечернее романтическое свидание, и вам не обойтись без легкого струящегося платья с цветочным принтом. Завтра – вы в образе бизнес леди, которая не только успешно поднимается вверх по карьерной лестнице, но и прекрасно осведомлена в вопросах касающихся модных тенденций, ведь в этом сезоне на пике популярности все оттенки розового. Позвольте себе быть разной!

Не смотря на то, что календарное лето давно в полном разгаре, погода не торопится баловать нас зноем и жарой. В условиях такого переменчивого климата, обязательно нужно иметь под рукой что-то потеплее. В новой коллекции одежды Riva для таких случаев имеются стильные жакеты. Они превосходно сочетаются с брюками классического кроя, или одеждой в стиле casual. Носите жакет с собой и не бойтесь замерзнуть.

Не стоит забывать и о сочных цветах в своём гардеробе. Так летняя коллекция бренда Riva предлагает своим поклонницам юбки кроя полуклеш в синем и бордовом цвете. Актуальная в этом сезоне длина миди подойдет к любой модели обуви. Нарядность образу придает широкий съемный пояс, который завязывается бантом на талии. Юбку можно носить с блузками классического кроя или свитшотами в стиле casual.

Милые дамы, если обстоятельства сложились так, что вы вынуждены провести лето в городе, не расстраивайтесь. Лето – это время экспериментов над своим стилем и образом. Не бойтесь быть яркими, нарядными, женственными и красивыми. И какое бы времяпрепровождения вы ни выбрали, одно можно сказать точно: Riva – бренд который думает о вас!

Текст: Лилит Вейштер, стилист-имиджмейкер

Где купить: www.riva-msk.ru