Летом в Канаде откроется выставка платьев Кристиана Диора

В Музее МакКорда в Монреале откроется выставка архивных нарядов, созданных парижским кутюрье.
В монреальском Музее МакКорда откроется выставка коллекций Кристиана Диора, созданных в первое десятилетие после Второй Мировой войны. В экспозицию войдут платья, костюмы и аксессуары. Выставка начнет работу 11 июня и продлится до 23 сентября 2020 года.
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