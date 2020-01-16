Летом в Канаде откроется выставка платьев Кристиана Диора

В Музее МакКорда в Монреале откроется выставка архивных нарядов, созданных парижским кутюрье.

В монреальском Музее МакКорда откроется выставка коллекций Кристиана Диора, созданных в первое десятилетие после Второй Мировой войны. В экспозицию войдут платья, костюмы и аксессуары. Выставка начнет работу 11 июня и продлится до 23 сентября 2020 года.