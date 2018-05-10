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Артем Кузелев

Levi’s отмечает юбилей модели 501

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  • 10 Мая 201811:03
Сюжеты: Levi's

Американская марка выпустила капсульную коллекцию в честь юбилея своей легендарной модели джинсов.

В этом месяце легендарной модели джинсов Levi’s 501 исполняется 145 лет. В честь юбилея со дня получения патента на джинсы на болтах бренд подготовил капсульную коллекцию, которая появится в продаже 20 мая. В капсулу вошли несколько вариаций джинсов с цветными болтами, а также футболки и лонгсливы с принтом Button your Fly («Застегни ширинку»).

В России приобрести вещи из коллекции можно будет в универмаге «Цветной». Старт продаж 20 мая ровно в 5:01.

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