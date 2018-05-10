Levi’s отмечает юбилей модели 501

Американская марка выпустила капсульную коллекцию в честь юбилея своей легендарной модели джинсов.

В этом месяце легендарной модели джинсов Levi’s 501 исполняется 145 лет. В честь юбилея со дня получения патента на джинсы на болтах бренд подготовил капсульную коллекцию, которая появится в продаже 20 мая. В капсулу вошли несколько вариаций джинсов с цветными болтами, а также футболки и лонгсливы с принтом Button your Fly («Застегни ширинку»).

В России приобрести вещи из коллекции можно будет в универмаге «Цветной». Старт продаж 20 мая ровно в 5:01.