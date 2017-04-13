Levi’s Pride: Марка снова поддержит ЛГБТ-сообщество

Американская марка Levi’s опубликовала снимки моделей из своей четвертой коллекции Pride, созданной в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.
Занимаясь борьбой со СПИДом и стигматизацией представителей ЛГБТ с 1980-х годов, марка Levi’s не останавливается на достигнутом. В этом месяце бренд выпустил уже четвертую капсульную коллекцию Pride, вдохновленную памятью о жертвах СПИДа и провокационной одеждой первых активистов. Капсулу традиционно составили футболки, майки, куртки, жилеты и шорты. Одной из заметных деталей коллекции стали слоганы Silence = Death и Fight Stigma.
Часть вырученных с продаж средств поступит в Фонд Харви Милка и Фонд сообщества Stonewall. В настоящее время коллекция Levi’s Pride доступна для покупки на официальном сайте марки и в избранных бутиках.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.