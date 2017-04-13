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Артем Кузелев

Levi’s Pride: Марка снова поддержит ЛГБТ-сообщество

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  • 13 Апреля 201713:55
Сюжеты: Levi's

Американская марка Levi’s опубликовала снимки моделей из своей четвертой коллекции Pride, созданной в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

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  • Модели из коллекции Levi’s Pride

Занимаясь борьбой со СПИДом и стигматизацией представителей ЛГБТ с 1980-х годов, марка Levi’s не останавливается на достигнутом. В этом месяце бренд выпустил уже четвертую капсульную коллекцию Pride, вдохновленную памятью о жертвах СПИДа и провокационной одеждой первых активистов. Капсулу традиционно составили футболки, майки, куртки, жилеты и шорты. Одной из заметных деталей коллекции стали слоганы Silence = Death и Fight Stigma.

Часть вырученных с продаж средств поступит в Фонд Харви Милка и Фонд сообщества Stonewall. В настоящее время коллекция Levi’s Pride доступна для покупки на официальном сайте марки и в избранных бутиках.

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