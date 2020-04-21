LG совместно с Игорем Чапуриным представляют социальный проект #Днкдобра

17 апреля 2020 - Сегодня мы каждый день становимся свидетелями настоящего подвига врачей, спасающих жизни, регулярных доноров, сдающих кровь в далеко непростой ситуации, волонтеров, поддерживающих тех, кто нуждается в помощи. Компания LG, первый среди бизнес-сообщества партнер ФМБА России и Службы крови, хочет искренне поблагодарить доноров за одиннадцать совместных лет в этом благородном движении и 103 проведенных дня донора, причем последний из которых состоялся почти в конце февраля. Совместно со всемирно известным российским дизайнером одежды, заслуженным художником Российской Федерации, Игорем Чапуриным в благодарность медицинскому сообществу и донорам, LG Electronics создает проект #ДНКДобра или коллаборацию LGXCHAPURIN. Совестно компания-волонтер и маэстро работают над созданием футболок, которые в 2020 году получат доноры всех добрых акций LG. Отличительной особенностью дизайна является не только бьющееся сердце, а, главное, отпечаток пальца. По задумке авторов отпечаток становится символом добра и надежды, и носит ДНК того самого коллективного донора, который спасает жизни, делая это безвозмездно и ведя за собой. Как отметил Игорь: «Это след добра, который человек привносит в жизнь и здоровье других людей».

Идея создания этого принта глубоко символична. Изначально изображение с отпечатком пальца была отличительной чертой летней коллекции Игоря Чапурина, являясь не простом «горошком», но неся в себя само ДНК бренда CHAPURIN - персональный вклад всей команды в создание новых модных моделей одежды, то есть отпечаток сотрудников команды и самого Игоря, чей отпечаток сопровождался подписью.

В рамках уникального проекта #ДНКдобра отпечаток Игоря, который сам неоднократно сдавал кровь, приобрел еще более глубокое значение, став отражением самой сути донорства – неравнодушия людей, которые являются регулярными донорами и играют очень важную роль в жизни спасаемых ими людей, хотя, конечно, реципиент не знает своего спасителя. LG и Игорь Чапурин убеждены, что создание этой знаковой футболки-это и благодарность реципиентов донорам, безымянным людям, спасшим их. В результате коллаборации стало понятно, что проект нуждается в очень широком вовлечении и объединении друзей и послов бренда, чтобы донести бесценную миссию донорства до широкой аудитории.

Создавая этот проект, LG также думала об объединении поколений, всех тех, кто искренне может рассказать свою историю. Именно поэтому послами донорства и волонтерами в сети станут и очень молодые блогеры, и уже состоявшиеся в профессии друзья бренда в области искусства и культуры, люди, чьи имена ассоциируются с очень большими достижениями в творчестве и бизнесе. Это Стефания и Дмитрий Маликовы, Лиза Арзамасова, Елизавета Пескова, телеведущая и основатель агентства PR TREND Екатерина Одинцова с дочкой Диной Немцовой, телеведущая Юлия Барановская и ее сын Артем Аршавин, телеведущая Ольга Орлова, телеведущая Алеся Шикун, дизайнеры Алиса Толкачева и Джемал Махмудов, основательница портала о звездах PEOPLETALK Лаура Джугелия, стилист Дарья Трофимова и многие молодые блогеры как Саша Новиков, Арина Данилова, Aнфиса Вистингаузен, Vasylya, Маша Элвис, Gesha, Мирон Борисов, Максим Епифанов*.

По мнению дизайнера Игоря Чапурина: «Если ты можешь помочь человеку, ты обязан это сделать. Даже незнакомые люди связаны, и донорство – отличный пример тому: ты искренне помогаешь человеку, которого, кажется, даже не знаешь. Созданное нами #ДНКДобра – это выражение собственной, искренней позиции. Присоединившись к этому проекту, став донором крови, каждый оставит отпечаток в судьбе другого человека».

«Мы живем в непростое время. Но то, что остается неизменным – это искренняя забота и помощь другим. Наша коллаборация с Игорем Чапуриным – это благодарность тем, кто уже оставил свой уникальный отпечаток добра и поделился своим теплом. Ведь на самом деле, отдавая, мы так много получаем взамен», - прокомментировал Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.