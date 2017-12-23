ЛИЦА в Большом и в La Prima

18 декабря на Новой сцене Большого театра прошел концерт-презентация Молодежной программы Большого театра «ЛИЦА - 2017». После концерта артисты и гости собрались на after-party в итальянском ресторане La Prima.

Это уже второй выход концертной программы с участием молодых хореографов и артистов балета. Первый концерт «ЛИЦА» состоялся в Большом в прошлом году и прошел с таким успехом, что было решено сделать такие вечера традицией.

«Мы не ищем второго Петипа или второго Григоровича – нам интересны новые творческие индивидуальности. Новые лица», – так говорит о целях и задачах балетной молодежной программы ее руководитель, народный артист России Сергей Филин. – «Возможность – вот главное слово, определяющее идею нашей программы. Дело театра – предоставить участникам программы шанс перенимать опыт ведущих хореографов мира, которые ставят в Большом, работать с артистами Большого, вдохновляясь их талантом и профессионализмом, использовать технические ресурсы Большого, наконец, демонстрировать свои работы на сцене главного театра страны».

Дебюсси, Моцарт, Йохан Йохансон, Таривердиев, Рихтер – на сцене легендарного театра под музыку классических и современных авторов 13 молодых хореографов из России, Чили, Великобритании, Испании, США представили на суд зрителей 16 мини-балетов и хореографических номеров. Несмотря на то, что каждый номер представлял законченное произведение, вместе они смогли составить единое целое (кстати, костюмы для нескольких номеров создал знаменитый российский модельер Игорь Чапурин). Вела вечер Юлия Барановская, вышедшая в финале на сцену в яркой красной балетной пачке как символ мечты всех девочек о сцене и о балете.

Сергей Филин так сказал о выборе ведущей: «Это был смелый режиссерский ход, для того, чтобы встряхнуть и «расшевелить» публику. Не каждая артистка согласилась бы выполнить такую смелую режиссерскую задумку, но именно Юлии это удалось. И мне очень приятно, что когда я предложил ей вести наш концерт, она с головой погрузилась в эту историю. Она отдала все свое свободное время, чтобы встретиться с хореографами, посетить их репетиции, чтобы понять, кто и как ощущает сегодня музыку, и на каком языке искусства он говорит, как он ощущает для себя работу в Большом театре. И на сцене она задавала именно те вопросы, которые интересны самому неискушенному зрителю: что главнее, музыка или хореография, а кто главнее – артист или хореограф?».

По завершении концерта в итальянском ресторане La Prima прошло after-party, посвященное состоявшейся премьере, на котором собрались звезды сегодняшнего представления и благодарные зрители. И где в непринужденной обстановке обсуждалась и сегодняшняя премьера, и планы на будущий театральный сезон.

Юлия Барановская, ведущая «ЛИЦА-2017» сказала: «Я хочу сказать самые искренние слова всем, кого я видела не только на сцене, но и в репетиционном зале: я никогда не могла представить себе какой это тяжелый труд. 24/7 365 дней в году. Спасибо вам!».

Анастасия Меськова, первая солистка Большого театра, поделилась своими впечатлениями: «Такие проекты должны быть обязательно, потому что это хорошая возможность для молодых хореографов проявить себя и вынести свою работу на суд публики Большого театра. И это также возможность для артиста попробовать себя в работе с новыми хореографами. Мне это очень нравится, и я испытываю огромную гордость за артистов, за Большой театр и надеюсь присоединиться к проекту в следующем году уже не как зритель, а как его полноценный участник».

С ней согласна и Анна Тихомирова, также первая солистка Большого театра: «Я только недавно вышла из декрета и к своему глубокому сожалению, не смогла принять участие в постановке этого года. Но очень надеюсь, что уже в следующем году я могу выступить в проекте, потому что очень важно создавать что-то новое: кроме любимой всеми классики должны быть новые формы и постановки. Я преклоняюсь перед работой Сергея Филина, который собирает талантливых хореографов не только России, но и всего мира и дает им возможность творить на легендарной сцене Большого театра. То, что он делает, это просто фантастика».

Артем Овчаренко, премьер Большого театра, звезда балета «Нуреев»: «Самое главное, что программа лица дает шанс быть услышанным, «прозвучать» с такой знаменитой сцены, реализовать свои идеи и быть услышанным публикой. Для хореографов – это огромная удача».

«В таком стратегическом для страны месте как Большой театр очень важно понимать, кто в самом ближайшему будущем будет блистать на сцене, - говорит Яна Чурикова, - И это огромный труд по «селекции» молодых артистов, для того, чтобы найти тех, кто будет достоин этой великой сцены. И я хочу выразить огромную благодарность Сергею Филину за его работу, которую он ведет в этом направлении».