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Артем Кузелев

Личные вещи дизайнеров пойдут на благотворительность

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  • 01 Марта 201913:29

Благотворительный аукцион MyTheresa, приуроченный к 8 Марта, представит различные предметы, принадлежащие известным модельерам.

8 марта онлайн-магазин MyTheresa устроит благотворительный аукцион в поддержку организации Mothers2mothers, которая занимается проблемой передачи ВИЧ от матери к ребенку. Лотами на торгах станут личные вещи 12 дизайнеров-звезд. Здесь можно будет приобрести не только одежду, но и книги, пластинки, арт-объекты и другие предметы, принадлежащие Алессандро Микеле, Марии Грации Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли, Миучче Прада, Демне Гвасалия, Сильвии Вентурини Фенди, Джонатану Андерсону, Люку и Люси Мейерам и другим модельерам. Также площадка MyTheresa выставит на продажу работы восьми женщин-фотографов.

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