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Артем Кузелев

Личный костюмер Елизаветы II опубликовала мемуары

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  • 07 Ноября 201911:22

Анджела Келли выпустила книгу воспоминаний The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

На этой неделе стартовали продажи уникальной в своем роде книги. Личный костюмер королевы Елизаветы II опубликовала мемуары, объединенные названием The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. В своих воспоминаниях Анджела Келли рассказала об интересных случаях из практики работы с королевским домом и получила за нее это одобрение самой королевы.

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