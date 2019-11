Личный костюмер Елизаветы II опубликовала мемуары

Анджела Келли выпустила книгу воспоминаний The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

На этой неделе стартовали продажи уникальной в своем роде книги. Личный костюмер королевы Елизаветы II опубликовала мемуары, объединенные названием The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe. В своих воспоминаниях Анджела Келли рассказала об интересных случаях из практики работы с королевским домом и получила за нее это одобрение самой королевы.