Лили-Роуз Депп в фотопроекте Vogue Italia. Март, 2017

Юная актриса и модель вновь появилась на страницах Vogue. На этот раз Лили-Роуз пригласила к сотрудничеству итальянская редакция.
Лили-Роуз Мелоди Депп продолжает очаровывать редакции модных изданий. На этот раз, вероятно, поддавшись отлично сыгранной роли юной Айседоры Дугкан в «Танцовщице», поработать с Депп решила итальянская редакция Vogue. Для мартовского номера Лили-Роуз позировала перед объективом Тома Мунро, примеряя роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих марок. На некоторых кадрах легко угадываются культовые образы из истории моды и фотографии.
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