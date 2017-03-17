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Артем Кузелев

Лили-Роуз Депп в фотопроекте Vogue Italia. Март, 2017

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  • 17 Марта 201712:42
Сюжеты: Джонни Депп (Johnny Depp), Vogue

Юная актриса и модель вновь появилась на страницах Vogue. На этот раз Лили-Роуз пригласила к сотрудничеству итальянская редакция.

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  • Vogue Italia. Март, 2017

Лили-Роуз Мелоди Депп продолжает очаровывать редакции модных изданий. На этот раз, вероятно, поддавшись отлично сыгранной роли юной Айседоры Дугкан в «Танцовщице», поработать с Депп решила итальянская редакция Vogue. Для мартовского номера Лили-Роуз позировала перед объективом Тома Мунро, примеряя роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих марок. На некоторых кадрах легко угадываются культовые образы из истории моды и фотографии.

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