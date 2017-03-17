Лили-Роуз Депп в фотопроекте Vogue Italia. Март, 2017

Юная актриса и модель вновь появилась на страницах Vogue. На этот раз Лили-Роуз пригласила к сотрудничеству итальянская редакция.

1 / 9 Vogue Italia. Март, 2017

















Лили-Роуз Мелоди Депп продолжает очаровывать редакции модных изданий. На этот раз, вероятно, поддавшись отлично сыгранной роли юной Айседоры Дугкан в «Танцовщице», поработать с Депп решила итальянская редакция Vogue. Для мартовского номера Лили-Роуз позировала перед объективом Тома Мунро, примеряя роскошные наряды из актуальных коллекций ведущих марок. На некоторых кадрах легко угадываются культовые образы из истории моды и фотографии.