Лили-Роуз Депп в каверстори Vogue Japan. Январь, 2018

Японская редакция журнала Vogue снова опережает время и публикует кадры из каверстори январского номера.

1 / 9 Vogue Japan. Январь, 2018

















Команда Анны Делло Руссо снова впереди планеты всей! Редакция японской версии Vogue представила кадры из каверстори первого в будущем году номера издания. Главной героиней январского выпуска стала юная муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп. Автором фотопроекта с говорящим названием My Paradise стал легендарный Питер Линдберг.