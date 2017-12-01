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Артем Кузелев

Лили-Роуз Депп в каверстори Vogue Japan. Январь, 2018

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  • 01 Декабря 201716:05
Сюжеты: Джонни Депп (Johnny Depp), Vogue

Японская редакция журнала Vogue снова опережает время и публикует кадры из каверстори январского номера.

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  • Vogue Japan. Январь, 2018

Команда Анны Делло Руссо снова впереди планеты всей! Редакция японской версии Vogue представила кадры из каверстори первого в будущем году номера издания. Главной героиней январского выпуска стала юная муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп. Автором фотопроекта с говорящим названием My Paradise стал легендарный Питер Линдберг.

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