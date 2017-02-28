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Артем Кузелев

Лили-Роуз Депп в каверстори Vogue Me China. Февраль, 2017

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  • 28 Февраля 201710:00
Сюжеты: Джонни Депп (Johnny Depp), Vogue

Молодая актриса и модель стала главной героиней февральского номера журнала Vogue Me China.

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  • Vogue Me China. Февраль, 2017

Юная звезда, дочь знаменитейших родителей и муза Карла Лагерфельда стала главной героиней нового номера тинейджерской версии Vogue. Китайская редакция пригласила девушку, обратив на ее популярность, которая растет день ото дня. Лили-Роуз не только активно снимается в кино, но и работает в модной индустрии. Кроме каверстори, созданной фотографом Тео Веннером, в ближайшее время мы сможем увидеть Депп в трэш-комедии Кевина Смита «Лосиные челюсти».

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