Лили-Роуз Депп в каверстори Vogue Me China. Февраль, 2017

Молодая актриса и модель стала главной героиней февральского номера журнала Vogue Me China.

1 / 9 Vogue Me China. Февраль, 2017

















Юная звезда, дочь знаменитейших родителей и муза Карла Лагерфельда стала главной героиней нового номера тинейджерской версии Vogue. Китайская редакция пригласила девушку, обратив на ее популярность, которая растет день ото дня. Лили-Роуз не только активно снимается в кино, но и работает в модной индустрии. Кроме каверстори, созданной фотографом Тео Веннером, в ближайшее время мы сможем увидеть Депп в трэш-комедии Кевина Смита «Лосиные челюсти».