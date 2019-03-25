Лимитированная коллекция B14 от Coccinelle

Coccinelle создали лимитированную коллекцию знаковых сумочек B14 специально для российского рынка.

Очаровательная модель, которую отличают лаконичный дизайн и строгие линии, компактная форма и удобная застежка-треугольник, доступна в двух оригинальных версиях. Первая - с цветочным узором, типичным для русского фольклора; яркие бутоны распускаются на сумках пудрового и черного цвета. Вторая - с изображением мордочки красного волка, исчезающего вида, занесенного в Красную книгу. Обе версии из натуральной кожи доступны в количестве 20 единиц, каждая из которых пронумерована.

Лимитированная коллекция представлена в московских магазинах Coccinelle в ТРЦ Европейский и ТЦ Крокус Сити Молл, а также в ТРЦ Галерея на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Coccinelle

ТРЦ Европейский Москва пл. Киевского Вокзала, 2 +7 495 225-73-60

Ц Крокус Сити Молл Московская обл., 66 км МКАД +7 495 926-57-01

ТРЦ Галерея Санкт-Петербург Лиговский проспект, 30а +7 812 449-33-54