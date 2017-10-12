Лимитированная коллекция обуви RESPECT Limited edition.

10 октября в ресторане RUSKI на 84 этаже башни ОКО прошла презентация лимитированной коллекцию обуви RESPECT Limited edition.

Дизайнеры марки Respect создали коллекцию RESPECT Limited edition, соединив изысканный дизайн, лаконичность линий и элегантность, которые никогда не выходят из моды. Цветовая гамма коллекции также призвана подчеркнуть ее утонченность – модели представлены в благородном бордовом, глубоком сером и классическом черных цветах. Коллекция состоит из 30 моделей, выполненных в premium-качестве: классические лодочки, ботильоны и туфли на устойчивом каблуке, изготовленные из натуральной кожи и велюра.

RESPECT FW 17/18

Коллекця Respect осень-зима 2017/18 предлагает своим клиентам женскую и мужскую обувь из натуральной кожи и велюра, в которых идеально сочетаются классическая четкость линий и бунтарский дух 80-х. Привычная для московской зимы сдержанная осенне-зимняя гамма станет идеальным решением для ежедневных образов, а легендарный комфорт и качество обуви Respect позволят с удовольствием проводить время с друзьями на свежем воздухе. Дизайнеры марки также не оставили модниц без популярных последние несколько сезонов ботфортов, кед с меховыми помпонами и ботильонов на удобных каблуках, украшенных разноцветным глиттером. Текстиль, обтягивающий каблук, выглядит очень ярко, благодаря мельчайшим переливающимся блесткам – фиолетовым, зеленым и синим – и при этом абсолютно неприхотлив в носке и удобен в уходе.

Обувная компания Respect создана в 2001 году. Более 16 лет Respect производит качественную, удобную и элегантную обувь, а также аксессуары, для женщин и мужчин. Обувь и аксессуары производятся в России, Бразилии, Португалии, Италии, Испании, Турции, Румынии, Хорватии и Китае. Под вывеской Respect работают более 300 салонов обуви в России, Казахстане, Украине и Беларуси. В 2014 году компания стала лауреатом V Ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания" в номинации "Товары народного потребления", категория "Одежда, обувь, аксессуары". На сегодняшний день розничная сеть насчитывает около 200 магазинов только по России. Так же мы не забываем наших