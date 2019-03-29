Лимитированная коллекция светильников-куполов дизайнера Элины Туктамишевой и «София-Декор»

Идею изящных светильников-куполов с узорами по мотивам росписей Покровского Собора была реализована с помощью мастеров по дереву компании «Софии-Декор». Строгий лемех снаружи, яркая роспись внутри. Узоры внутренней части сделаны художником Татьяной Кореляковой.

Воздушные, кружевные купола впервые были представлены на выставке Batimat Russia 2019 и станут несомненным центром притяжения и одним из самых интересных предметов в современном интерьере.

«Для наших мастеров нет ничего невозможного. Чем сложнее задача, тем больше творческий вызов. Мы с радостью взялись за создание, на мой взгляд, очень тонкого и изящного предмета интерьера. По-моему, у нас получилось очень близко к задуманному дизайнером» - говорит Александр Евдокимов, генеральный директор и основатель компании «София –Декор».

«В нашей стране не так много компаний, которые можно назвать эталонным производством. И «София-Декор», безусловно одно из таких производств» - подтвердила Элина Туктамишева.