Линдси Лохан снова станет дизайнером

Звезда и enfant terrible современной поп-культуры снова попробует силы в качестве модельера.

Кто-то не поверит, но Линдси Лохан уже успела побывать креативным советником французского дома моды Emanuel Ungaro. Кроме того, в 2008 году звезда запустила собственный бренд 6126, который специализируется главным образом на гетрах. Так что новичком в модной индустрии Лохан точно не назовешь.

Однако новость прошедших выходных заставляет удивиться и интригует. На своей страничке в Instagram Линдси сообщила, что готовится запустить новый бренд. Никаких подробностей актриса не сообщила, но намекнула опубликованным снимком, что специализироваться ее марка будет на выпуске восточных платков и, вероятно, хиджабов.