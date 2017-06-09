Линдси Лохан сообщила, что станет ювелиром

Enfant terrible Голливуда решила вернуться к идее запуска собственной ювелирной линии.

В 2011 году Линдси Лохан уже собиралась запустить линию украшений совестно с ювелиром Паскалем Муавадом, однако тогда у звезды ничего не получилось. Недавно актриса, певица и дизайнер подтвердила информацию, что готова вернуться к этой идее. Информация появилась во время Каннского кинофестиваля, когда Лохан опубликовала несколько снимков в Instagram с хэштегом #Lohanjewellery. Вскоре Линдси подтвердила новость журналистам. Однако более точных сведений о будущей коллекции пока что нет.