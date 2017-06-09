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Артем Кузелев

Линдси Лохан сообщила, что станет ювелиром

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  • 09 Июня 201714:16
Сюжеты: Lindsay Lohan

Enfant terrible Голливуда решила вернуться к идее запуска собственной ювелирной линии.

В 2011 году Линдси Лохан уже собиралась запустить линию украшений совестно с ювелиром Паскалем Муавадом, однако тогда у звезды ничего не получилось. Недавно актриса, певица и дизайнер подтвердила информацию, что готова вернуться к этой идее. Информация появилась во время Каннского кинофестиваля, когда Лохан опубликовала несколько снимков в Instagram с хэштегом #Lohanjewellery. Вскоре Линдси подтвердила новость журналистам. Однако более точных сведений о будущей коллекции пока что нет.

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