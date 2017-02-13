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Артем Кузелев

Линдси Уиксон для Harper’s Bazaar Espanol. Февраль, 2017

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  • 13 Февраля 201711:47
Сюжеты: Harper's Bazaar

Знаменитая американская модель украсила своим появлением свежий номер испанского Harper’s Bazaar.

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  • Harper’s Bazaar Espanol. Февраль, 2017

Американка Линдси Уиксон в последнее время не часто радует поклонников своей неординарной внешности появлением в глянце. Однако февраль стал исключением, и знаменитая фарфоровая куколка приняла участие в съемке для испанской версии Harper’s Bazaar. Снимал девушку, примерившую самые яркие наряды сезона, фотограф Даниэль Маталлана.

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