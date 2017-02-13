Линдси Уиксон для Harper’s Bazaar Espanol. Февраль, 2017

Знаменитая американская модель украсила своим появлением свежий номер испанского Harper’s Bazaar.

1 / 9 Harper’s Bazaar Espanol. Февраль, 2017

















Американка Линдси Уиксон в последнее время не часто радует поклонников своей неординарной внешности появлением в глянце. Однако февраль стал исключением, и знаменитая фарфоровая куколка приняла участие в съемке для испанской версии Harper’s Bazaar. Снимал девушку, примерившую самые яркие наряды сезона, фотограф Даниэль Маталлана.