Линдси Уиксон для Harper’s Bazaar. Май, 2017

В майском номере британской версии журнала Harper’s Bazaar можно найти яркую фотосессию с неподражаемой Линдси Уиксон в главной роли.

1 / 10 Harper’s Bazaar. Май, 2017



















Американская модель стала одной из главных героинь последнего весеннего номера британского Harper’s Bazaar. Девушка с необычной внешностью фарфоровой куколки приняла участие в фотосессии Эрика Мадигана Хека, чтобы продемонстрировать наряды с цветочными принтами из весенне-летних коллекций этого года. Как всегда, Линдси оказалась на высоте, а сама съемка полна летнего настроения и солнечного света.