Линдси Уиксон в каверстори Elle UK. Июнь, 2017

Американская топ-модель стала главной героиней первого летнего номера британской версии Elle.
Встретить лето британская редакция Elle предлагает в компании Линдси Уиксон. Для июньского номера издания американская топ-модель позировала на пляже, демонстрируя наряды из актуальных коллекций. Одной из главных тем фотосессии стало многообразие фактур и декора, которые на этот раз использовали модные дизайнеры. Снимал девушку, чью внешность сравнивают с фарфоровой куколкой, парижанин, бывший креатвиный директор Elle Жиль Бенсимон.
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