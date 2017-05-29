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Артем Кузелев

Линдси Уиксон в каверстори Elle UK. Июнь, 2017

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  • 29 Мая 201719:28
Сюжеты: Elle

Американская топ-модель стала главной героиней первого летнего номера британской версии Elle.

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  • Elle UK. Июнь, 2017

Встретить лето британская редакция Elle предлагает в компании Линдси Уиксон. Для июньского номера издания американская топ-модель позировала на пляже, демонстрируя наряды из актуальных коллекций. Одной из главных тем фотосессии стало многообразие фактур и декора, которые на этот раз использовали модные дизайнеры. Снимал девушку, чью внешность сравнивают с фарфоровой куколкой, парижанин, бывший креатвиный директор Elle Жиль Бенсимон.

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