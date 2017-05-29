Линдси Уиксон в каверстори Elle UK. Июнь, 2017

Американская топ-модель стала главной героиней первого летнего номера британской версии Elle.

1 / 16 Elle UK. Июнь, 2017































Встретить лето британская редакция Elle предлагает в компании Линдси Уиксон. Для июньского номера издания американская топ-модель позировала на пляже, демонстрируя наряды из актуальных коллекций. Одной из главных тем фотосессии стало многообразие фактур и декора, которые на этот раз использовали модные дизайнеры. Снимал девушку, чью внешность сравнивают с фарфоровой куколкой, парижанин, бывший креатвиный директор Elle Жиль Бенсимон.