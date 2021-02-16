Линейка для ухода за проблемной кожей CleanYourSkin от бренда Eveline Cosmetics - серия продуктов, которая идеально понимает проблемы молодой кожи и знает, как обеспечить ей соответствующий уход, предотвращая появление несовершенств, способствуя уменьшению уже существующих и придавая ей натуральную красоту сразу после нанесения.

Для кого создана эта серия?

• Для молодых людей, поколения INSTAGRAM

• Для тех, который ищут эффективных и быстродействующих продуктов для жирной и комбинированной кожи.

• Главная цель ухода – чистая и здоровая кожи, без прыщей, угрей и черных точек.

ЛЕГКИЙ МАТИРУЮЩЕ-УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Обеспечивает полноценный ежедневный уход за жирной и проблемной кожей - нормализует деятельность сальных желез, препятствует образованию комедонов, матирует кожу, абсорбируя излишки кожного жира. Благодаря интенсивному питанию, увлажнению и защите. Крем не закупоривает поры, мягко воздействуя на очаги воспаления.

Легкая консистенция крема позволяет ему быстро впитываться и является отличной основой для макияжа. SEBOCLEARTM-MP предотвращает выделение себум, устраняет жирный блеск, лечит акне. Ниацинамид и Миндальная кислота эффективно выравнивают тон кожи и уменьшают акне. Масло чайного дерева справляется с воспалениями, раздражениями и шелушением кожи. Дпантенол и Кокосовое масло увлажняют и успокаивают.

SOS : РОЛИКОВЫЙ ГЕЛЬ ОТ ПРЫЩЕЙ И УГРЕЙ

Благодаря высокому содержанию натуральных компонентов и гармонично сбалансированной формуле, гель-спот контролирует работу сальных желез, противостоит образованию болезнетворных колоний бактерий. В результате кожа становится идеально чистой и гладкой.

SEBUCONTROL COMPLEX - уникальное соединение кислот (салициловая, гликолевая, яблочная, лимонная), предотвращающее появление несовершенств, сокращает выделение себума, устраняет жирный блеск и выравнивает тон.

Масло перечной мяты способствует нормализации выработки кожного жира, сужает поры, помогает устранять прыщи, угревую сыпь и акне.

Масло чайного дерева оказывает мощное антибактериальное воздействие: снимает раздражение и устраняет жирный блеск, освежает и улучшает цвет лица.