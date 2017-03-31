Lingerie Fashion Week вновь откроет свои двери 14 апреля

Уже в третий раз EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство» станет своеобразной галереей женственности и стиля для всех ценителей деликатной моды и любителей шопинга.

Lingerie Fashion Week – главное событие бельевого шопинга весна/лето’17.

Более 100 брендов, свыше 2500 моделей белья.

Шопинг-консультанты и комфортные примерочные.

Уникальные мастер-классы от экспертов моды, образовательные лекции по бра-фитингу.

Актуальные коллекции нижнего белья и купальников на модных дефиле.

Конкурсы Miss Lingerie Fashion Week и подарочные сертификаты на покупку нижнего белья.

Фееричные шоу-программы с фуршетом.

Подобного в Мире Моды и бельевой индустрии нашей страны еще не было.

Это совершенно новый формат, который совмещает в себе презентацию коллекций белья максимального количества бельевых брендов и насыщенную развлекательную и образовательную программу для посетителей. Проект смелый и непривычный для рядового потребителя.

«Неделя Модного Белья – проект, продвигающий конкретную идею - привить женщинам культуру подбора и ношения нижнего белья. Приучить себя к хорошему белью, это как научиться разбираться в хорошем вине, ходить к хорошему стилисту и косметологу, т.е. по сути это культура, образ жизни и состояние души. У проекта Lingerie Fashion Week есть душа, что в итоге и делает его особенным», - говорит Татьяна Львова, директор LFW.

Lingerie Fashion Week - это погружение в атмосферу бельевого шопинга, как особого события для женщины. Задача проекта удивлять и баловать каждую посетительницу, а для бизнеса создать такую интеграцию в мероприятие, чтобы у гостей сформировалось четкое представление о каждом представленном бренде и его особенностях.

Большая ставка в мероприятии сделана на режиссуру и хореографию, ведь не каждый день обычная женщина посещает модные дефиле и постановочные шоу-программы, поэтому идея проекта «шопинг как событие» в полной мере реализуется благодаря такому подходу.

По сути, здесь внедрен новый формат общения опта, розницы и конечного покупателя – некий интерактивный шопинг, где задействованы все рецепторы: вкусы, запахи, слух, зрение и осязание и это лишь одна из причин, почему это событие стоит посетить!

Узнать дополнительную информацию и купить билеты вы сможете на официальном сайте http://lingerie-fashion-week.ru